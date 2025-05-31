Россияне вторые сутки не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха из-за поломки самолета
Россияне вторые сутки не могут вернуться домой из египетского Шарм-эш-Шейха на фоне поломки самолета. Об этом сообщает портал Е1.ru, ссылаясь на информацию родственников туристов. В материале сказано, что в произошедшем фигурирует авиакомпания Almasria Universal Airlines.
«Мама записала голосовое, что они просидели 2,5 часа в самолете, потом их вывели и все. Следим за онлайн-табло Кольцово, и каждый час время прибытия самолета меняется, связи с родными нет», — рассказала одна из собеседниц.По ее словам, сначала ситуация казалась совершенно обычной, но полет не начался даже на второй день. Затем пассажиры проинформировали, что их отправили в отель, потому что лайнер, который должен был выполнять полет, сломался.
«Родные говорят, было видно, как течет топливо, видимо, из одного из баков», — пояснила родственница.Авиакомпания никак не прокомментировала произошедшее, вылет планировался накануне в пятницу, 30 мая.