Россияне вторые сутки не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха из-за поломки самолета

31 мая 2025, 17:52

Фото: istockphoto/Dushlik

Россияне вторые сутки не могут вернуться домой из египетского Шарм-эш-Шейха на фоне поломки самолета. Об этом сообщает портал Е1.ru, ссылаясь на информацию родственников туристов. В материале сказано, что в произошедшем фигурирует авиакомпания Almasria Universal Airlines.







«Мама записала голосовое, что они просидели 2,5 часа в самолете, потом их вывели и все. Следим за онлайн-табло Кольцово, и каждый час время прибытия самолета меняется, связи с родными нет», — рассказала одна из собеседниц.

«Родные говорят, было видно, как течет топливо, видимо, из одного из баков», — пояснила родственница.

