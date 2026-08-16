Россиян предупредили о новой схеме мошенников

16 августа 2026, 04:08

«Мошеловка»: мошенники обещают выплаты за сбои в работе сервисов

Фото: iStock/artoleshko

Злоумышленники запустили в социальных сетях таргетированную рекламу с обещаниями компенсаций за технические сбои у мобильных операторов, банков и маркетплейсов. Об этом предупредили представители платформы «Мошеловка» Народного фронта, сообщает РИА Новости.