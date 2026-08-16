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Россиян предупредили о новой схеме мошенников

«Мошеловка»: мошенники обещают выплаты за сбои в работе сервисов
Фото: iStock/artoleshko

Злоумышленники запустили в социальных сетях таргетированную рекламу с обещаниями компенсаций за технические сбои у мобильных операторов, банков и маркетплейсов. Об этом предупредили представители платформы «Мошеловка» Народного фронта, сообщает РИА Новости.



При переходе по рекламной ссылке пользователей просят ввести данные банковской карты и код из СМС якобы для зачисления выплаты. В «Мошеловке» отметили, что такие сведения нельзя оставлять на непроверенных сайтах.

Вся достоверная информация о бонусах и компенсациях размещается исключительно в личных кабинетах клиентов и официальных приложениях компаний. Полные реквизиты карты и СМС-коды для выплат никогда не запрашиваются, заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что в преддверии выборов мошенники придумали новую схему обмана: они пытаются похитить персональные данные граждан под видом опросов от политических партий.

Лидия Пономарева

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