27 ноября 2026, 09:13

Невролог Мира: Во сне происходит физическое и психическое восстановление

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Недостаток сна у людей приводит к сокращению продолжительности здоровой жизни. Об этом сообщил невролог Франсиско Мира, пишет издание Hola.