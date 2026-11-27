Невролог предупредил мало спящих людей о сокращении продолжительности здоровой жизни
Недостаток сна у людей приводит к сокращению продолжительности здоровой жизни. Об этом сообщил невролог Франсиско Мира, пишет издание Hola.
По его словам, сон — это ключевой процесс, во время которого активизируются жизненно важные функции организма. Он необходим для поддержания метаболизма, регуляции сердечно-сосудистой системы, улучшения памяти и работы иммунной системы, а также для физического и психического восстановления, пояснил Мира.
Согласно мнению специалиста, недостаток сна в течение длительного времени сокращает продолжительность здоровой жизни. Невролог отметил, что в современном мире люди стремятся не только увеличить продолжительность жизни, но и сохранить свои физические и когнитивные возможности на протяжении как можно большего количества лет.
Для улучшения качества сна врач предложил определённый алгоритм действий. Прежде всего, необходимо выявить факторы, мешающие полноценному отдыху, такие как стресс, нарушения суточного ритма, вредные привычки, гормональные изменения или приём некоторых лекарств.
Эксперт рекомендовал создать в спальне комфортные условия: обеспечить темноту, тишину и прохладу. Кроме того, следует соблюдать регулярный режим сна, проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься физической активностью, а также избегать употребления кофеина и других стимуляторов перед засыпанием, заключил Мира.
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