Россиянам рассказали, как защитить гаджеты от жары
Эксперт «МегаФона» Джакония: от жары страдают аккумуляторы гаджетов
В летний период существенно возрастают риски перегрева гаджетов, особенно, если их оставляют в автомобиле на жаре. Об этом предупредил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.
Он уточнил, что перегреваться могут все электронные устройства, в том числе смарт-часы, смартфоны, ноутбуки, беспроводные наушники, а также электронные ключи от машины.
«При температуре свыше 50 °C давление внутри батареи растет, начинается деградация электролита. Как минимум это может привести к снижению емкости батареи. В более тяжелых случаях возможны вздутие аккумулятора и даже самовозгорание. Устройство со вздувшейся батареей использовать категорически запрещено», — пояснил Джакония в разговоре с «Известиями».
Эксперт призвал не оставлять гаджеты на солнце и в раскаленном салоне автомобиля, а в случае их перегрева перенести в тень и дать возможность постепенно охладиться. Только после остывания можно проверить, работает ли устройство. В случае видимых повреждений лучше обратиться в сервисный центр, заключил Джакония.