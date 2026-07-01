Россиянам рассказали, как защитить гаджеты от жары

01 июля 2026, 21:37

Эксперт «МегаФона» Джакония: от жары страдают аккумуляторы гаджетов

Фото: iStock/Preto_perola

В летний период существенно возрастают риски перегрева гаджетов, особенно, если их оставляют в автомобиле на жаре. Об этом предупредил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.





Он уточнил, что перегреваться могут все электронные устройства, в том числе смарт-часы, смартфоны, ноутбуки, беспроводные наушники, а также электронные ключи от машины.





«При температуре свыше 50 °C давление внутри батареи растет, начинается деградация электролита. Как минимум это может привести к снижению емкости батареи. В более тяжелых случаях возможны вздутие аккумулятора и даже самовозгорание. Устройство со вздувшейся батареей использовать категорически запрещено», — пояснил Джакония в разговоре с «Известиями».