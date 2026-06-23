Пауэрбанк загорелся в самолете перед взлетом
В Башкирии на рейсе Уфа — Анталья произошел пожар из-за пауэрбанка
Пауэрбанк загорелся на борту самолёта, выполнявшего рейс Уфа — Анталья. Об этом пишет SHOT.
В аэропорту башкирской столицы во время посадки пассажиров произошёл инцидент: у одного из путешественников загорелся пауэрбанк. В результате в салоне появился дым. Экипаж быстро изолировал устройство, поместив его в специальный контейнер и залив водой. Все 150 пассажиров остались невредимы.
Самолёт получил лишь незначительные повреждения: обгорел карман одного из кресел, а также ковёр на полу. После проверки воздушное судно было допущено к дальнейшему полёту, и оно благополучно отправилось в Турцию.
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