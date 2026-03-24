Водителей не будут наказывать за отсутствие полиса ОСАГО
Водителей не будут наказывать за отсутствие полиса ОСАГО на основании фотовидеофиксации. Техническая возможность для этого отсутствует, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет РИА Новости.
Она напомнила, что с 23 марта действует закон, согласно которому повторное привлечение к ответственности за отсутствие ОСАГО возможно только через 24 часа после первого нарушения. Ранее СМИ сообщили, что штрафы начнут поступать автоматически сразу после публикации закона.
«На данный момент невозможно администрировать фотовидеофиксацию нарушений по полисам ОСАГО», — отметила Волк.
Сотрудники ГАИ продолжают выявлять водителей без страховки в ходе патрулирования. Представитель МВД также подчеркнула, что граждане обязаны иметь при себе полис ОСАГО в любой удобной форме — как на бумаге, так и в электронном виде.