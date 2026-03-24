24 марта 2026, 15:03

МВД: пока нет возможности штрафовать за отсутствие ОСАГО на основе фото с камер

Фото: iStock/FG Trade Latin

Водителей не будут наказывать за отсутствие полиса ОСАГО на основании фотовидеофиксации. Техническая возможность для этого отсутствует, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет РИА Новости.





Она напомнила, что с 23 марта действует закон, согласно которому повторное привлечение к ответственности за отсутствие ОСАГО возможно только через 24 часа после первого нарушения. Ранее СМИ сообщили, что штрафы начнут поступать автоматически сразу после публикации закона.





«На данный момент невозможно администрировать фотовидеофиксацию нарушений по полисам ОСАГО», — отметила Волк.