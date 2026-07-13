Кардиолог рассказала, почему утренний кофе может быть вреден

13 июля 2026, 08:22

Кардиолог Васюкова: кофеин может вызвать дрожь в руках и нервозность

Фото: iStock/Farknot_Architect

Многие россияне начинают свое утро с чашки кофе, однако он может привести к дрожи в руках, ускорению сердцебиения и легкой нервозности. Об этом сообщила РИА Новости кардиолог «Скандинавского центра здоровья» Наталья Васюкова.