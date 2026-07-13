Кардиолог рассказала, почему утренний кофе может быть вреден
Многие россияне начинают свое утро с чашки кофе, однако он может привести к дрожи в руках, ускорению сердцебиения и легкой нервозности. Об этом сообщила РИА Новости кардиолог «Скандинавского центра здоровья» Наталья Васюкова.
Кофеин достигает максимального уровня в крови через 30–60 минут после употребления, временно увеличивает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Если выпить его натощак, он всасывается быстрее и эффект становится более выраженным, пояснила медик.
Многие люди ошибочно воспринимают учащенное сердцебиение, внутреннюю дрожь и легкую нервозность как признаки тревоги, хотя на самом деле это просто ускорение сердечного ритма, подчеркнула специалист.
Она отметила, что сразу после пробуждения в крови повышается уровень кортизола — гормона, отвечающего за утреннюю бодрость и готовность к активности. Пик его концентрации приходится на первые 30–45 минут после сна. В это время организм уже находится в состоянии повышенного тонуса, поэтому дополнительное воздействие кофеина на фоне естественного гормонального подъема практически не добавляет бодрости, а действует как бы само по себе.
Кардиолог добавила, что не существует строгих правил или идеального времени для употребления кофе, однако для людей с чувствительностью к кофеину рекомендуется делать паузу между пробуждением и его приемом утром, чтобы избежать дрожи в руках. Васюкова заключила, что сам по себе кофе не наносит вреда сердцу.
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