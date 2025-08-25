Россиянам рассказали, какие фразы неуместны в общении с коллегами

25 августа 2025, 23:35

Эксперт по этикету Коломацкая: фраза «я вас услышал» звучит высокомерно

Фото: iStock/jacoblund

Любые неуважительные фразы не стоит использовать в общении с коллегами. Об этом предупредила специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.





Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Контур.Толк написала, что россиян в рабочей переписке больше всего раздражают канцеляризмы, англицизмы и IT-лексика.



Самыми раздражающими фразами стали «Прошу рассмотреть возможность», «Синканемся», «Надо было вчера», «Мне за это не платят», «Можем по‑быстрому», а также уменьшительно-ласкательные формы: «коллегушки», «отчетик», «человечек» и IT‑термины: «фича», «баг», «флоу», «фреймворк».



При этом многие опрошенные признались, что тоже используют фразы, которые раздражают их самих.





«Стиль коммуникаций отражает атмосферу в компании. Чтобы снизить напряжение, полезно договориться о правилах коммуникации в команде», — пояснил руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре Павел Скрипниченко.

«И тем более табу — переход на личности, критика внешности, личной жизни. В деловой сфере принято оценивать человека по профессиональным компетенциям, а не в коем случае ни по возрастным и каким-то личным характеристикам», — подчеркнула Коломацкая в разговоре с «Москвой 24».