Россиянам рассказали, какие фразы неуместны в общении с коллегами
Любые неуважительные фразы не стоит использовать в общении с коллегами. Об этом предупредила специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Контур.Толк написала, что россиян в рабочей переписке больше всего раздражают канцеляризмы, англицизмы и IT-лексика.
Самыми раздражающими фразами стали «Прошу рассмотреть возможность», «Синканемся», «Надо было вчера», «Мне за это не платят», «Можем по‑быстрому», а также уменьшительно-ласкательные формы: «коллегушки», «отчетик», «человечек» и IT‑термины: «фича», «баг», «флоу», «фреймворк».
При этом многие опрошенные признались, что тоже используют фразы, которые раздражают их самих.
«Стиль коммуникаций отражает атмосферу в компании. Чтобы снизить напряжение, полезно договориться о правилах коммуникации в команде», — пояснил руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре Павел Скрипниченко.
Тем временем Коломацкая рассказала, что не стоит использовать в адрес коллег сарказм или иронию.
«И тем более табу — переход на личности, критика внешности, личной жизни. В деловой сфере принято оценивать человека по профессиональным компетенциям, а не в коем случае ни по возрастным и каким-то личным характеристикам», — подчеркнула Коломацкая в разговоре с «Москвой 24».
Она также посоветовала не использовать фразу «заранее спасибо», потому что в ней чувствуется манипуляция. Лучше заменить её на «буду признателен».
Коломацкая также призвала избегать фраз, которые указывают на некомпетентность: «это не моя работа», «я за это не отвечаю», «я не знаю». Вместо них стоит говорить «я уточню, кто этим занимается» или «я уточню информацию и вернусь к вам с ответом».