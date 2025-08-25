Прохор Шаляпин призвал Госдуму сократить рабочий день и платить тройную зарплату

25 августа 2025, 17:18

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram/aChaliapin)

Российский артист Прохор Шаляпин прибыл в Госдуму с предложением сократить россиянам рабочий день до минимума и начать выплачивать им тройную зарплату. Этим он поделился в своем telegram-канале.





В опубликованном видео Шаляпин заявил, что властям необходимо роботизировать производство, чтобы у граждан было время веселиться и петь народные песни. Как отметил Прохор, желательно, чтобы в России люди вообще перестали работать.





«На странные инициативы касаемо запрета на счастливую, праздную жизнь, которую я всем желаю в своих развлекательных роликах - я отвечаю однозначно - мы с вами друзья созданы Богом для счастья, любви, удовольствий и отдыха, а не только для работы и обязательств», — пишет Шаляпин.