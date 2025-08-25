Прохор Шаляпин призвал Госдуму сократить рабочий день и платить тройную зарплату
Российский артист Прохор Шаляпин прибыл в Госдуму с предложением сократить россиянам рабочий день до минимума и начать выплачивать им тройную зарплату. Этим он поделился в своем telegram-канале.
В опубликованном видео Шаляпин заявил, что властям необходимо роботизировать производство, чтобы у граждан было время веселиться и петь народные песни. Как отметил Прохор, желательно, чтобы в России люди вообще перестали работать.
«На странные инициативы касаемо запрета на счастливую, праздную жизнь, которую я всем желаю в своих развлекательных роликах - я отвечаю однозначно - мы с вами друзья созданы Богом для счастья, любви, удовольствий и отдыха, а не только для работы и обязательств», — пишет Шаляпин.
После своей речи Прохор начал исполнять песню Надежды Кадышевой «Течет ручей».