Главную новогоднюю ёлку страны срубят в Рузском округе

В России завершили выбор главной новогодней ёлки страны. В этом году на Соборной площади Кремля установят дерево из Рузского округа Московской области. Об этом сообщает пресс-служба управления делами президента РФ.





Главную ель выбирала специальная комиссия по строгим критериям, включающим рост, возраст и визуальную привлекательность — пирамидальную форму, ровный ствол и пушистые ветки с размахом у основания не менее восьми метров.





«Важно и здоровье дерева. Ель должна простоять три недели и не осыпаться, несмотря на возможные температурные перепады», — отмечается в сообщении.