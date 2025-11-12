Главную новогоднюю ёлку страны срубят в Рузском округе
В России завершили выбор главной новогодней ёлки страны. В этом году на Соборной площади Кремля установят дерево из Рузского округа Московской области. Об этом сообщает пресс-служба управления делами президента РФ.
Главную ель выбирала специальная комиссия по строгим критериям, включающим рост, возраст и визуальную привлекательность — пирамидальную форму, ровный ствол и пушистые ветки с размахом у основания не менее восьми метров.
«Важно и здоровье дерева. Ель должна простоять три недели и не осыпаться, несмотря на возможные температурные перепады», — отмечается в сообщении.В этом году комиссия осмотрела 24 подходящих под параметры дерева и выбрала ёлку высотой 26 метров. Обхват её ствола составляет 64 сантиметра, а размах нижних веток — 11 метров.