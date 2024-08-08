Россиянам рассказали, какие постройки на участке облагаются налогом

В Подмосковье стартовало голосование за посёлки, деревни и сёла, в которых проживают от 100 до 500 человек, где в первую очередь должен появиться скоростной мобильный интернет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.