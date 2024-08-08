Россиянам рассказали, какие постройки на участке облагаются налогом

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил о том, что гражданин обязан зарегистрировать и платить налог за строения на участке, которые имеют фундамент, регистрацию и площадь более 50 кв. м.
«Такие строения надо легализовать в качестве объекта капитального строительства. Информация об объекте появится в едином реестре, и уже из него налоговики будут получать информацию в целях налогообложения. Но согласно ст. 407 НК РФ гражданин освобождается от уплаты налога на одну хозпостройку, если её площадь не превышает 50 кв. м», — прокомментировал в беседе с RT специалист.
До этого специалисты Росреестра напоминали, что при разводе супруги жильё, нажитое в браке, делят поровну, даже если право собственности оформлено на одного из супругов.
«Достаточно представить документ, подтверждающий, что на момент приобретения недвижимости супруги состояли в зарегистрированном браке. Такая запись защитит второго супруга от возможных недобросовестных действий титульного собственника в случае развода. Если он, например, не дожидаясь раздела имущества, захочет продать квартиру и оставить все деньги себе. При наличии в ЕГРН записи о втором собственнике сделать это не получится», — приводит «Сiбдепо» сообщение специалистов.
Ранее Иван Соловьёв заявлял, что за запуск дрона в запрещённых местах наступает административная ответственность в виде штрафа.
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