Юрист Соловьёв напомнил о наказании за запуск дрона в запрещённых местах

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что за запуск дрона в запрещённых местах наступает административная ответственность в виде штрафа.
«Для граждан данное правонарушение наказывается штрафом в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей; для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток», — пояснил в беседе с RT специалист.
До этого эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша заявил, что в случае, если не возвращают взятые взаймы деньги, необходимо идти в суд.
«Если у вас есть расписка, то, конечно, это все упрощает. Если ее нет, то тут процедура будет посложнее: здесь можно отталкиваться от того, что это был ошибочный платёж. Тогда вы подаете заявление в суд как неосновательное обогащение и требуете вернуть эти деньги», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.
В случае же, если деньги были даны в долг наличкой, доказательством в суде факта взятия денег может стать переписка, добавил юрист.
Ранее Иван Соловьёв называл четыре случая, при которых гражданина России могут обвинить в государственной измене.
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Мелисса Тимофеева