Юрист Соловьёв напомнил о наказании за запуск дрона в запрещённых местах

Принудительная блокировка видеохостинга YouTube в России не рассматривается, так как ответные меры от РФ в отношении компании не должны навредить собственным гражданам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информпoлитике Антон Горелкин. Выход из ситуации он видит в официальном возвращении Google в Россию.