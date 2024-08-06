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Юрист Соловьёв напомнил о наказании за запуск дрона в запрещённых местах

06 августа 2024, 16:10
Фото: iStock/Sergafa

Фото: iStock/Sergafa

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что за запуск дрона в запрещённых местах наступает административная ответственность в виде штрафа.
«Для граждан данное правонарушение наказывается штрафом в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей; для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток», — пояснил в беседе с RT специалист.

До этого эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша заявил, что в случае, если не возвращают взятые взаймы деньги, необходимо идти в суд.



«Если у вас есть расписка, то, конечно, это все упрощает. Если ее нет, то тут процедура будет посложнее: здесь можно отталкиваться от того, что это был ошибочный платёж. Тогда вы подаете заявление в суд как неосновательное обогащение и требуете вернуть эти деньги», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.

В случае же, если деньги были даны в долг наличкой, доказательством в суде факта взятия денег может стать переписка, добавил юрист.

Ранее Иван Соловьёв называл четыре случая, при которых гражданина России могут обвинить в государственной измене.

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#дрон
Лесным пожарным Шатуры и Воскресенска передали две спецмашины
06 августа 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Два седельных тягача с полуприцепами на базе полноприводных шасси МАЗ для перевозки спецтехники передали лесопожарным станциям в Воскресенске и Шатуре в рамках модернизации материально-технической базы Центрлесхоза Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Тяжёлые седельные тягачи с тралами специалисты Центрлесхоза используют для доставки к месту лесного пожара техники для тушения огня, колёсные тракторы для создания защитных минерализованных полос и тяжёлые гусеничные для работы в труднопроходимых лесных массивах», — пояснил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве уточнили, что седельные тягачи поступили на лесопожарную станцию-3 «Кривандино» в округе Шатура и ЛСП-2 «Хорлово» в округе Воскресенск.

В Комлесхозе также напомнили о запрете на разведение костров в лесах Московской области. Нарушение правил пожарной безопасности грозит крупными штрафами: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно уголовное преследование и лишение свободы сроком от восьми лет.

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В семье Тепляковых, где растят «вундеркиндов», родился девятый ребенок
06 августа 2024, 16:20

Фото: iStock/Mariakray

В семье Тепляковых, старшая дочка которых поступила в МГУ в девять лет, родился девятый ребенок. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Согласно сообщению, новорожденного мальчика назвали Альрик Финист Орион. Предыдущего сына, рожденного в марте 2023 года, назвали Сулейман в честь правителя Османской империи султана Сулеймана. Также в семье растут Алиса, Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг и Тесей.

Семья проживает в съемной однокомнатной квартире, из которой их сейчас выселяют.

Прославила Тепляковых их старшая дочь Алиса. В 2021 году она в возрасте девяти лет поступила в МГУ им. Ломоносова на факультет психологии. Многие эксперты были против ее обучения в вузе, включая членов Совета по правам человека, так как считали происходящее опасным для ребенка экспериментом. В сентябре 2022 года юная студентка не появилась в МГУ.

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#эксперты
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Стало известно, планируют ли полностью блокировать YouTube в России
Горелкин: принудительная блокировка YouTube в России не рассматривается
06 августа 2024, 16:14

Фото: istockphoto/anyaberkut

Принудительная блокировка видеохостинга YouTube в России не рассматривается, так как ответные меры от РФ в отношении компании не должны навредить собственным гражданам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информпoлитике Антон Горелкин. Выход из ситуации он видит в официальном возвращении Google в Россию.
По его словам, замедление интернет-площадки, которое инициировали из-за проблем с устаревшим кэширующим оборудованием, не отразится на стабильной работе ОС Android и других сервисов Google.
«Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие — ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам», — пояснил Горелкин.
По мнению зампреда думского комитета, лучший выход из ситуации — возвращение Google в Россию, после которого последует восстановление оборудования, выплата штрафов, открытое вновь представительство в РФ, а также соблюдение в российском сегменте местных законов.

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#рф
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Подмосковное правительство опубликовало августовский график приёма граждан
06 августа 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Стал известен график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на август 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Помимо этого, опубликованы графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.

Даты приёмов можно найти на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

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Свыше 430 игровых элементов починили на детских площадках Подмосковья в июле
06 августа 2024, 15:39

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

На подмосковных детских площадках по просьбам жителей в июле отремонтировали более 430 игровых элементов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Например, сотрудники управляющей компании обновили горку на площадке в селе Семёновское, а также на ул. Победы у домов 24, 25 и 36 в Можайском городском округе. Выявленные дефекты устранены. На ул. Зелёной в Химках подрядная организация покрасила и отремонтировала все элементы детской игровой площадки», – отметили в министерстве.
За качеством ремонта постоянно следят инспекторы ведомства. Как отметили в пресс-службе, текущие локальные работы позволяют продлить срок эксплуатации сооружений и обеспечить безопасность детей.

В ведомстве напомнили, что сообщить о замечаниях в содержании детских игровых площадок во дворе жители могут, обратившись в территориальный отдел муниципалитета. Адреса и контактные телефоны указаны на сайте.

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#детская площадка
#ремонт
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Директор Центра БЛА МАИ Бухарев назвал сроки проектирования аэротакси
Директор Центра БЛА МАИ Бухарев: Проектирование аэротакси завершат в 2025 году
06 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/MARHARYTA MARKO

Директор Центра беспилотных летательных аппаратов МАИ Юрий Бухарев сообщил, что проектирование аэротакси планируется завершить уже в следующем году.
«Сейчас специалисты Центра БЛА МАИ занимаются проработкой демонстратора аэротакси. Предстоит определить и отработать ключевые технологии, которые будут применены в этом аппарате. Проработка завершится созданием директивной документации. Скорее всего, она появится в 2025 году. Затем приступим к изготовлению самого демонстратора», — пояснил в беседе с RT Бухарев.

Тем временем в одном из районов Санкт-Петербурге на набережной Большой Невки создали новую велосипедную дорожку из синей асфальтобетонной смеси производства АО «АБЗ-1». Дорожка имеет ярко-синий цвет, что является одним из эффективных инструментов повышения безопасности участников дорожного движения. Как уточняет «Петербургский дневник», такой асфальт есть уже более чем на 50 объектах в Петербурга и Ленобласти.

Ранее в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили, что «умные» автомобили с системой искусственного интеллекта за последнюю неделю июля выявили 6 139 нарушений в сфере содержания территорий.

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Стало известно о реабилитации пережившего покушение губернатора Чибиса
Переживший покушение Чибис заявил Путину, что проходит реабилитацию на работе
06 августа 2024, 15:20

Фото: сайт Кремля

Переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что проходит реабилитацию после нападения на рабочем месте и находится в строю.
«Как чувствуете себя?» — поинтересовался самочувствием Чибиса президент.
«В боевом строю. Прохожу реабилитацию на рабочем месте, все нормально», — рассказал мурманский губернатор.
Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Неизвестный мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. На допросе преступник пояснил, что совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком. Главу региона прооперировали, и 12 апреля выписали из больницы. Он отметил, что все обошлось без осложнений, и что постепенно идет на поправку. Губернатор также выразил благодарность всем медицинским специалистам.

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Андрей Воробьёв проверил ход модернизации котельной в Климовске
06 августа 2024, 15:19

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

В котельной Климовского патронного завода, которая обеспечивает теплом 179 домов и 19 социальных объектов, проводится масштабная модернизация, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что за годы эксплуатации котельная, принадлежавшая заводу, морально и физически устарела. В январе текущего года на ней произошла авария, из-за которой сотни жителей посёлка Южный микрорайона Климовск округа Подольск остались без тепла. По распоряжению президента России котельную передали муниципалитету, что позволило развернуть работы по её реконструкции.

«Мы сегодня в Климовске в котельной, которая нуждалась модернизации. Контролируем ход работ, чтобы и котельная, и сети, и дома были подготовлены к отопительному сезону. У нас здесь два котла-«сотки», которые мы модернизировали. При потреблении Климовском мощности в 100 Гкал в час теперь есть двойной резерв. Будет также установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в ходе модернизации были обновлены автоматические системы, благодаря чему управление котельной станет максимально рациональным.

Губернатор подчеркнул, что обновление системы теплоснабжения касается не только котельной, но и теплосетей.

«Теплотрассы были проложены очень давно и «поверху». Сейчас убираем их под землю. Приобретены новые насосы и другие средства, в частности, индивидуальные тепловые пункты, чтобы зиму мы прошли хорошо, с теплом и в спокойном режиме», — отметил Воробьёв.
Всего в подольском микрорайоне Климовск отремонтируют около одиннадцати километров тепловых сетей. Кроме того, планируется обеспечить 143 многоквартирных дома индивидуальными тепловыми пунктами. В настоящее время 70 таких пунктов уже установили. Ведётся также ремонт внутридомовых инженерных сетей: труб и батарей.

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#климовск
#подольск
#андрей воробьёв
#котельная
#модернизация
#теплоснабжение
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Депутат ЗакС Крупник предложил наказание за отсутствие триколора на знаке авто
06 августа 2024, 15:03

Фото: iStock/Victor Golmer

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой временно лишать прав за отсутствующее изображение государственного флага на государственном регистрационном знаке автомобиля.
Он объяснил, что отсутствие флага на номерах автомобиля выглядит как неуважение к обществу и стране.

«Прошу рассмотреть возможность внесения отдельных изменений в Кодекс об административных нарушений в части установления наказания за отсутствующее изображение государственного флага на ГРЗ», — приводит RT текст обращения Крупника на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

До этого пресс-служба администрации города Кемерово предупредила местных водителей о временном ограничении дорожного движения на основном пролетном строении Кузбасского моста.

«Вторую действующую сейчас полосу займет техника, необходимая для проведения монолитных работ. Проезд по одной оставшейся полосе будет осуществляться реверсивно, им будет управлять регулировщик», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.

Ранее в Павлово-Посадском городском округе Московской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребёнок в автомобиле».

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