Юрист предупредил россиян об опасных письмах из-за границы

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Мошенники могут привлекать россиян письмами с иностранными номерами, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, пишет «Прайм».
По его словам, главная задача мошенника – вызвать интерес и войти в доверие. Добиться этого можно разными способами. Эксперт отметил, что с иностранных телефонных номеров приходят сообщения необычного содержания.
К сообщению прилагается ссылка, по которой злоумышленники могут получить доступ к профилю Госуслуги и страницам в социальных сетях. Соловьев призвал людей не переходить по ссылкам в письмах от незнакомцев.
Ранее стало известно, что мошенники придумали новый для обмана миф, выдавая себя за сотрудников компаний мобильной связи.
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«Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…», – привел пример сообщения Соловьев.
К сообщению прилагается ссылка, по которой злоумышленники могут получить доступ к профилю Госуслуги и страницам в социальных сетях. Соловьев призвал людей не переходить по ссылкам в письмах от незнакомцев.
Ранее стало известно, что мошенники придумали новый для обмана миф, выдавая себя за сотрудников компаний мобильной связи.
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Александр Климов