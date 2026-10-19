Россиянам рассказали, какие продукты купить к Новому году заранее

19 октября 2026, 15:22

Консервы, мясо и рыбу советуют выбирать по срокам хранения и скидкам

Фото: istockphoto / Andrei Lishakov

Подготовку к новогоднему столу стоит начинать в октябре и ноябре, чтобы сравнить цены и избежать лишних расходов в декабре. Заранее можно приобрести продукты длительного хранения, а также мясо и рыбу, если есть место в морозильной камере. Об этом сообщает URA.RU.