Россиянам рассказали, какие продукты купить к Новому году заранее
Подготовку к новогоднему столу стоит начинать в октябре и ноябре, чтобы сравнить цены и избежать лишних расходов в декабре. Заранее можно приобрести продукты длительного хранения, а также мясо и рыбу, если есть место в морозильной камере. Об этом сообщает URA.RU.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Климова отметила, что сократить расходы помогает продуманное меню. Если заранее рассчитать количество порций и использовать одни и те же продукты в нескольких блюдах, затраты могут снизиться на 10–20%.
В первую очередь эксперты советуют присмотреться к консервам, маринованным огурцам, оливкам, соусам, растительному маслу, крупам, муке, сахару, чаю и кофе. При покупке важно проверять срок годности и не брать лишнее только ради скидки.
Красную икру также можно купить заранее, если есть возможность обеспечить правильные условия хранения. Перед покупкой стоит сравнить цены за 100 граммов, проверить состав, производителя и срок годности. Замораживать икру без учёта рекомендаций на упаковке не следует: после этого её текстура может измениться.
Мясо, птицу, рыбу и фарш можно приобретать по акциям и хранить в морозильной камере. Однако перед покупкой нужно убедиться, что для запасов хватит места. Кроме того, эксперты советуют сравнивать цены в нескольких магазинах: скидка не всегда означает реальную экономию.
Сэкономить можно и на самом меню. Вместо большого количества дорогих блюд эксперты предлагают приготовить одно основное горячее, несколько салатов, овощную закуску, фрукты и десерт. Домашние блюда и заранее составленный список покупок помогут избежать импульсивных трат и лишних продуктов.
Читайте также: