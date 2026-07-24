Россиянам рассказали, какие продукты нельзя вместе хранить в холодильнике

24 июля 2026, 10:30

Химик Дорохов: бананы, яблоки и дыни нельзя хранить с картошкой, морковью и луком

Фото: iStock/AndreyPopov

Овощи и фрукты, которые выделяют этилен, нельзя хранить рядом с продуктами, которые к нему чувствительны. Об этом заявил «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.