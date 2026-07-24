Россиянам рассказали, какие продукты нельзя вместе хранить в холодильнике
Овощи и фрукты, которые выделяют этилен, нельзя хранить рядом с продуктами, которые к нему чувствительны. Об этом заявил «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Этилен — это природный фитогормон, который производят многие фрукты и овощи на этапе их созревания. Этот газ ускоряет процессы старения и порчи соседних продуктов, и некоторые плоды являются его основными источниками.
Среди продуктов, которые выделяют наибольшее количество этилена, можно выделить яблоки, авокадо, бананы, груши, абрикосы, персики, сливы и дыни. К тем, что наиболее чувствительны к воздействию этого газа, относятся огурцы, брокколи, цветная капуста, листовая зелень, картофель, морковь и лук.
Чтобы продлить срок хранения продуктов, важно разделять их на две категории: те, которые выделяют этилен, и те, которые к нему чувствительны. Помимо этого, существуют и другие правила, способствующие сохранению свежести продуктов. Специалисты советуют использовать герметичные контейнеры и упаковки, чтобы минимизировать контакт пищи с воздухом и затормозить окислительные процессы. Также необходимо соблюдать оптимальный температурный режим: в холодильнике — от 0 до 4 градусов, а в морозильной камере — около -18 градусов.
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