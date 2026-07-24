Травматолог перечислил три ключевых правила сохранения здоровья суставов после 50 лет
Сохранение здоровья суставов после 50 лет требует системного подхода. Об этом сообщил врач-травматолог-ортопед клиник «Атлас» Илья Мальцев, передает «Лента.ру».
Эксперт подчеркнул, что плавание является наиболее действенным способом поддержания здоровья суставов. Этот вид физической активности способствует укреплению мышечного корсета и при этом не создает осевой нагрузки, пояснил он. Кроме того, медик рекомендовал вечерние прогулки, ходьбу, йогу и занятия на велотренажере. Травматолог предупредил, что следует избегать бега, прыжков и резких движений, поскольку они создают избыточную нагрузку на истончающуюся хрящевую ткань.
Вторым важным аспектом здоровья суставов после 50 лет врач назвал правильное питание. Мальцев отметил, что рацион должен включать продукты, богатые витаминами С, А, Е, а также медью, цинком, селеном, марганцем и омега-3 жирными кислотами.
Третьим важным правилом является регулярное обследование: рекомендуется проходить МРТ или УЗИ суставов хотя бы раз в год или два. Это позволит выявить проблемы на ранней стадии, до того как скованность или хруст перейдут в боль, пояснил травматолог.
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