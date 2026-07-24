Травматолог перечислил три ключевых правила сохранения здоровья суставов после 50 лет

24 июля 2026, 09:43

Врач Мальцев: Для здоровья суставов после 50 лет нужен системный подход

Фото: iStock/anatoliycherkas

Сохранение здоровья суставов после 50 лет требует системного подхода. Об этом сообщил врач-травматолог-ортопед клиник «Атлас» Илья Мальцев, передает «Лента.ру».