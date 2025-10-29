Россиянам рассказали, какие условия нельзя писать в объявлении о сдаче недвижимости
В объявлениях о сдаче недвижимости в аренду нельзя ограничивать круг лиц, которые могут заключить договор. Подробнее об этом рассказал юрист Денис Хмелевский.
По его словам, размещение объявления о сдаче помещения в аренду является публичной офертой, а требования к ней определяет Гражданский кодекс. Согласно статье 426, лицо не может отдавать предпочтение одному человеку перед другим.
«Если, к примеру, в аренду сдается жилое помещение, то заниматься в нем предпринимательской деятельностью нельзя. Это ограничение будет законным. Но если в объявлении будет ограничение круга лиц, которые могут заключить договор, то это будет уже дискриминационным фактором», — пояснил Хмелевский в беседе с «Вечерней Москвой».
Он добавил, что дискриминацией могут признать возраст, семейное положение и другие факторы, указанные в качестве условия для предоставления аренды.
Тем временем астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун рассказала «Москве 24», что быстрее сдать квартиру в аренду поможет отсутствие личных вещей в интерьере и опрятная входная дверь.
«При сдаче недвижимости в аренду нужно приобрести полотенца и постельное белье специально для будущих жильцов. Даже если эти предметы быта в идеальном состоянии, но покупались для личного пользования владельца, они будут затягивать процесс поиска арендаторов в энергетическом плане», — предупредила эксперт.
По её словам, вещи, хранящие историю хозяина, будут блокировать поиск ответственного и платежеспособного арендатора.
Старун добавила, что важно правильно обустроить входную зону, чтобы она как бы приглашала своим внешним видом. Дверь в жилище должна быть чистой и опрятной, а освещение — ярким и исправным.