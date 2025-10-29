Россиянам рассказали, какие условия нельзя писать в объявлении о сдаче недвижимости

29 октября 2025, 00:16

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

В объявлениях о сдаче недвижимости в аренду нельзя ограничивать круг лиц, которые могут заключить договор. Подробнее об этом рассказал юрист Денис Хмелевский.





По его словам, размещение объявления о сдаче помещения в аренду является публичной офертой, а требования к ней определяет Гражданский кодекс. Согласно статье 426, лицо не может отдавать предпочтение одному человеку перед другим.





«Если, к примеру, в аренду сдается жилое помещение, то заниматься в нем предпринимательской деятельностью нельзя. Это ограничение будет законным. Но если в объявлении будет ограничение круга лиц, которые могут заключить договор, то это будет уже дискриминационным фактором», — пояснил Хмелевский в беседе с «Вечерней Москвой».

