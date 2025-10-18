На Бали нашли тело россиянина в арендованной комнате

18 октября 2025, 18:53

Россиянин несколько дней пролежал мертвым на вилле в Переренане

Фото: Istock / Pixel_away

На Бали обнаружили тело 27-летнего россиянина, который несколько дней находился в арендованной комнате на вилле в деревне Переренан. Об этом сообщает SHOT.