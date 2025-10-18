На Бали нашли тело россиянина в арендованной комнате
На Бали обнаружили тело 27-летнего россиянина, который несколько дней находился в арендованной комнате на вилле в деревне Переренан. Об этом сообщает SHOT.
Мужчина должен был накануне выехать, но перестал выходить на связь. Сотрудники виллы звонили ему и стучали в дверь, однако ответа не получили. При вскрытии помещения турист лежал без одежды на полу, вокруг были разбросаны лекарства, витамины, средства от комаров и остатки продуктов.
На теле была обнаружена небольшая рана на правом виске. Полиция изъяла камеры видеонаблюдения и ожидает разрешения родственников на проведение вскрытия, чтобы установить причины смерти.
