В Московской области открыты вакансии водителей автобусов Мострансавто

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В филиалах Мострансавто по всему Подмосковью продолжают набор водителей автобусов. Компания принимает как опытных сотрудников, так и новичков, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Программа профессиональной переподготовки действует, если:

  • есть права категорий B и C;
  • кандидат старше 21 года;
  • будущий водитель имеет среднее профессиональное образование.
Перевозчик предлагает официальное трудоустройство, конкурентную зарплату и расширенный соцпакет: бесплатный проезд в автобусах компании, бесплатное жильё или компенсацию аренды до 12 тыс. рублей, отпуск до 42 дней, бесплатную форменную одежду и путёвки для детей в детские лагеря.

Фото: Медиасток РФ
В сентябре действует бонус 15 тыс. рублей за участие в акции «Приведи друга». Все новые водители получают единовременную выплату 50 тыс. рублей.

Для иногородних сотрудников ( зарегистрированы более чем за 400 км от места работы) предусмотрели компенсацию расходов на проезд от места работы до места жительства и обратно до 100 % фактических затрат (до 10 тыс. рублей) после прохождения испытательного срока.

Сейчас в Мострансавто работают более 10 тыс. водителей. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте компании, а еще можно обратиться через HR-бот или по телефонам +7 (495) 419-17-95 и +7 (903) 161-92-91.
Ирина Паршина

