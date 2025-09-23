В Московской области открыты вакансии водителей автобусов Мострансавто
В филиалах Мострансавто по всему Подмосковью продолжают набор водителей автобусов. Компания принимает как опытных сотрудников, так и новичков, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Программа профессиональной переподготовки действует, если:
- есть права категорий B и C;
- кандидат старше 21 года;
- будущий водитель имеет среднее профессиональное образование.
В сентябре действует бонус 15 тыс. рублей за участие в акции «Приведи друга». Все новые водители получают единовременную выплату 50 тыс. рублей.
Для иногородних сотрудников ( зарегистрированы более чем за 400 км от места работы) предусмотрели компенсацию расходов на проезд от места работы до места жительства и обратно до 100 % фактических затрат (до 10 тыс. рублей) после прохождения испытательного срока.
Сейчас в Мострансавто работают более 10 тыс. водителей. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте компании, а еще можно обратиться через HR-бот или по телефонам +7 (495) 419-17-95 и +7 (903) 161-92-91.