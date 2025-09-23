В Московской области открыты вакансии водителей автобусов Мострансавто

23 сентября 2025, 12:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В филиалах Мострансавто по всему Подмосковью продолжают набор водителей автобусов. Компания принимает как опытных сотрудников, так и новичков, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Программа профессиональной переподготовки действует, если:

есть права категорий B и C;

кандидат старше 21 года;

будущий водитель имеет среднее профессиональное образование.