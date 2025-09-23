В ГД сообщили о сложной кадровой ситуации в системе здравоохранения
Депутат Куринный: число медиков на селе убывает
В регионах России не хватает медиков. Об этом Общественной Службе Новостей заявил депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Алексей Куринный.
Минздрав хочет сделать все бюджетные места в медвузах целевыми. Первокурсникам придется заключать договор с региональными минздравами или медорганизациями и давать обязательство определенное время отработать в госучреждениях. В случае нарушения условий соглашения выпускники будут обязаны возместить затраты на своё обучение в троекратном размере.
По словам депутата, на сегодняшний день в системе здравоохранения складывается сложная кадровая ситуация.
«В отдаленных районах, сельской местности количество медиков, несмотря на уверения Минздрава, не увеличивается, а только уменьшается, что отражается и на качестве медпомощи, и на её доступности. В следующем учебном году все студенты-медики будут целевиками. Всем, кто это не сделает, грозят жесткие меры ответственности», — отметил Куринный.
Он добавил, что теперь многие студенты готовы отказаться от получения этой профессии. Парламентарий считает, что вопрос с кадрами можно было решить с помощью увеличения зарплат.