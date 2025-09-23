В ГД сообщили о сложной кадровой ситуации в системе здравоохранения

23 сентября 2025, 20:27

Депутат Куринный: число медиков на селе убывает

Фото: iStock/alfexe

В регионах России не хватает медиков. Об этом Общественной Службе Новостей заявил депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Алексей Куринный.





Минздрав хочет сделать все бюджетные места в медвузах целевыми. Первокурсникам придется заключать договор с региональными минздравами или медорганизациями и давать обязательство определенное время отработать в госучреждениях. В случае нарушения условий соглашения выпускники будут обязаны возместить затраты на своё обучение в троекратном размере.



По словам депутата, на сегодняшний день в системе здравоохранения складывается сложная кадровая ситуация.





«В отдаленных районах, сельской местности количество медиков, несмотря на уверения Минздрава, не увеличивается, а только уменьшается, что отражается и на качестве медпомощи, и на её доступности. В следующем учебном году все студенты-медики будут целевиками. Всем, кто это не сделает, грозят жесткие меры ответственности», — отметил Куринный.