Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу в июле

30 июня 2025, 11:31

Володин: в июле вводятся меры по защите россиян от мошенников

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

С июля 2025 года в России в силу вступает комплекс мер, направленный на защиту граждан от мошенников и усиление контроля за мигрантами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.







«Вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников. Тем, кто приобретает чужие банковские карты, использует их для вывода денежных средств, полученных обманным путем, грозит до шести лет лишения свободы», — написал спикер.