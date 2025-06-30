Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу в июле
Володин: в июле вводятся меры по защите россиян от мошенников
С июля 2025 года в России в силу вступает комплекс мер, направленный на защиту граждан от мошенников и усиление контроля за мигрантами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников. Тем, кто приобретает чужие банковские карты, использует их для вывода денежных средств, полученных обманным путем, грозит до шести лет лишения свободы», — написал спикер.С 1 июля гражданину, передавшему из корыстных целей свои банковские данные или совершившему неправомерные операции по указанию другого лица, грозит до трех лет лишения свободы. Крупные банки начнут предлагать получателям соцподдержки счета и вклады до 50 тысяч рублей с повышенными ставками. Мигрантам, не подтвердившим личность в салоне связи, запретят пользоваться услугами связи. В регистре сведений о населении появится графа о прохождении дактилоскопии иностранцами, находящимися в стране более 90 дней.
С 5 июля гражданину, разгласившему банковскую, коммерческую или налоговую тайну, будет грозить до семи лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей. В этот день максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП без вызова ГИБДД при фотофиксации повреждений повысится вдвое — до 200 тысяч рублей.
С 28 июля вступит в силу закон об ответственности за незаконное использование знаков «географическое указание» на товарах.