В России планируют обязать мигрантов платить семь новых пошлин
В России рассматривается вариант введения семи новых пошлин для мигрантов. Об этом говорится в законопроекте Минфина.
«Власти планируют ввести семь новых пошлин для иностранных граждан, включая сборы за постановку на миграционный учет (500 рублей), продление разрешения на работу (4,2 тысяч рублей) и выдачу дубликатов документов (2,1 тыс рублей). Выдача и продление патентов также будут стоить 4,2 тыс рублей», — передают «Известия» текст законопроекта Минфина.
Одновременно с этим планируется увеличение и транспортных пошлин. Согласно проекту, граждан обяжут больше платить за получение водительских прав, где размер пошлины увеличится до 4-6 тысяч рублей. Оформление ПТС начнет стоить 1,2 тысячи, а пластиковое СТС — 4,5 тысяч рублей.
К тому же появятся новые сборы для автошкол. Организации будут обязаны выплачивать 15 тысяч рублей за проверку учебной базы и 500 рублей за внесение данных в систему техосмотра.