Юрист объяснил, к чему приведет запрет размещения алкомаркетов в жилых домах

27 июня 2025, 15:25

Юрист Терентьев: ограничения продажи алкоголя в регионах навредят бизнесу

Фото: iStock/ergeyryzhov

Усиление контроля за продажей спиртных напитков в регионах может негативно отразиться на предпринимательстве. Об этом «Радио 1» заявил управляющий партнёр юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев. Напомним, что в Госдуме предложили запретить размещение алкомаркетов в жилых домах. Они должны находиться как минимум в ста метрах от жилых домов, детских садов, школ, колледжей, вузов, больниц и спортивных объектов. А Мособлдума в первом чтении уже приняла законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в общепите, который располагается во дворах многоквартирных домов, до двух часов в день — с 13:00 до 15:00.







«Мне кажется, что всё это очень ситуативно и вредит в принципе бизнесу. К сожалению, мы видим, что всё регулирование строится вокруг жилых домов, не трогая нежилые. Но в то же время никакого строительства нежилых помещений, нежилых зданий под размещение каких-то магазинов или ресторанов особо не происходит», — отметил Терентьев.

«То есть здесь 2 часа, здесь 3 часа, там 4, тут давайте запретим на автомагистралях в кафе продавать пиво или другой алкоголь, тут давайте только 3 часа, тут в жилые дома нельзя. <…> Для меня это не ведёт к системности, а каждый регион пытается решить какую-то свою боль, но это создаёт только сложности», — пояснил Дмитрий Терентьев.