Юрист объяснил, к чему приведет запрет размещения алкомаркетов в жилых домах
Юрист Терентьев: ограничения продажи алкоголя в регионах навредят бизнесу
Усиление контроля за продажей спиртных напитков в регионах может негативно отразиться на предпринимательстве. Об этом «Радио 1» заявил управляющий партнёр юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев. Напомним, что в Госдуме предложили запретить размещение алкомаркетов в жилых домах. Они должны находиться как минимум в ста метрах от жилых домов, детских садов, школ, колледжей, вузов, больниц и спортивных объектов. А Мособлдума в первом чтении уже приняла законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в общепите, который располагается во дворах многоквартирных домов, до двух часов в день — с 13:00 до 15:00.
«Мне кажется, что всё это очень ситуативно и вредит в принципе бизнесу. К сожалению, мы видим, что всё регулирование строится вокруг жилых домов, не трогая нежилые. Но в то же время никакого строительства нежилых помещений, нежилых зданий под размещение каких-то магазинов или ресторанов особо не происходит», — отметил Терентьев.Он добавил, что к решению такой проблемы нужно подойти основательно, «а не латать дыры в каждом регионе».
«То есть здесь 2 часа, здесь 3 часа, там 4, тут давайте запретим на автомагистралях в кафе продавать пиво или другой алкоголь, тут давайте только 3 часа, тут в жилые дома нельзя. <…> Для меня это не ведёт к системности, а каждый регион пытается решить какую-то свою боль, но это создаёт только сложности», — пояснил Дмитрий Терентьев.По его словам, если ограничения будут ужесточать, часть бизнеса, связанного с алкогольной продукцией, скорее всего, уйдёт в серую зону.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что тем, кто продаёт спиртные напитки детям, надо давать тюремный срок. Как считает парламентарий, действующие штрафы за такие нарушения недостаточно строги, что провоцирует распространение опасной практики среди продавцов.