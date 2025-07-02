Россиянам рассказали, каким должен быть цвет качественного кофе

02 июля 2025, 13:24

Слишком тёмный растворимый кофе может говорить о невысоком качестве

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Цвет готового растворимого кофе зависит от того, каким изначально было кофейное зерно, и как приготовили кофейный экстракт. Об этом рассказал директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов.







«Если максимально упростить, можно сказать, что обычно чем светлее кофе, тем больше вероятность, что от него можно ожидать более интересные вкус и аромат. Чрезмерно тёмный кофе может говорить, например, о слишком тёмной обжарке. Часто до цвета, сравнимого с горьким шоколадом, обжаривают коммерческий кофе невысокого качества», — пояснил Митрофанов в беседе с Life.ru.