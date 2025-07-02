Россиянам рассказали, каким должен быть цвет качественного кофе
Слишком тёмный растворимый кофе может говорить о невысоком качестве
Цвет готового растворимого кофе зависит от того, каким изначально было кофейное зерно, и как приготовили кофейный экстракт. Об этом рассказал директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов.
«Если максимально упростить, можно сказать, что обычно чем светлее кофе, тем больше вероятность, что от него можно ожидать более интересные вкус и аромат. Чрезмерно тёмный кофе может говорить, например, о слишком тёмной обжарке. Часто до цвета, сравнимого с горьким шоколадом, обжаривают коммерческий кофе невысокого качества», — пояснил Митрофанов в беседе с Life.ru.
По его словам, сильная обжарка позволяет скрыть вкусовые дефекты. Кроме того, растворимый кофе могут обжигать в процессе сушки. Из-за этого он теряет аромат, становится более темного цвета и горьким.
Митрофанов отметил, что кофе должен иметь светло-коричневый цвет, а в сухом виде может отливать золотом и блестеть. Тем не менее некоторые сорта кофе все-таки могут быть более темными из-за специфической обработки. Однако это является особенностью, а не дефектом.