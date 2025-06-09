В России стартовал эксперимент по маркировке чая, кофе и какао

Производители Подмосковья могут поучаствовать в эксперименте по маркировке напитков
В России стартовал эксперимент по маркировке растворимых и заварочных напитков в потребительской упаковке. Постановление Правительства № 809 от 31 мая 2025 года, опубликованное на официальном портале правовой информации, определяет порядок проведения проекта, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках пилотной программы под маркировку попадают различные категории продукции: кофе (жареный, нежареный, с кофеином и без него, включая заменители), чай с добавками и без, мате (парагвайский чай), растительные ингредиенты для напитков (листья, семена, плоды и другие части растений), какао-порошок, напитки с добавлением сахара, а также смеси и концентраты для приготовления кофе-, чайных и мате-напитков. В перечень включён также обжаренный цикорий и другие заменители кофе, а также продукты, используемые при приготовлении напитков.
Эксперимент носит добровольный характер и будет проходить до 31 августа 2025 года. По его итогам власти примут решение о возможном введении обязательной маркировки для данной товарной группы.
Желающие принять участие в проекте могут отправить заявку на электронную почту: brdrinks@crpt.ru. Подробные условия и инструкции размещены на официальном сайте национальной системы цифровой маркировки «Честный ЗНАК».
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что цель инициативы — повысить уровень прослеживаемости продукции, снизить количество контрафакта и усилить контроль за качеством напитков на рынке.