В России стартовал эксперимент по маркировке чая, кофе и какао

09 июня 2025, 17:41

Производители Подмосковья могут поучаствовать в эксперименте по маркировке напитков

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В России стартовал эксперимент по маркировке растворимых и заварочных напитков в потребительской упаковке. Постановление Правительства № 809 от 31 мая 2025 года, опубликованное на официальном портале правовой информации, определяет порядок проведения проекта, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.