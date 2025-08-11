Россиянам рассказали о нововведениях и реформах в работе «Госуслуг»
«Известия»: В России собрались полностью изменить систему портала «Госуслуги»
В России планируется изменить систему предоставления государственных услуг. О том, какую комплексную трансформацию проведет правительство России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.
По его словам, изменения затронут доступ к сервисам на портале «Госуслуги». Больше не потребуется искать сервисы отдельно — они будут связаны по принципу одного окна.
Суть нововведения заключается в том, чтобы при наступлении значимых событий в жизни (например, выход на пенсию, открытие бизнеса или рождение ребенка) человек получал комплекс всех необходимых услуг пакетом.
Российским школьникам назвали продолжительность нового учебного года
«(То есть) без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой», — пояснил Григоренко.Для обеспечения этого за каждым пакетом услуг будет закреплен персональный куратор, ответственный за обратную связь и устранение возможных сбоев. Обратившийся за услугой гражданин будет знать, кто конкретно отвечает за ее исполнение, и сможет даже увидеть фотографию своего ассистента.
Планируется, что к концу 2030 года 99% социально значимых услуг будут переведены в электронный вид. Это устранит необходимость для граждан многократно предоставлять одни и те же документы, так как ведомства смогут получать нужные данные напрямую из государственных реестров.