Россиянам рассказали о нововведениях и реформах в работе «Госуслуг»

«Известия»: В России собрались полностью изменить систему портала «Госуслуги»
Фото: iStock/Tippapatt

В России планируется изменить систему предоставления государственных услуг. О том, какую комплексную трансформацию проведет правительство России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.



По его словам, изменения затронут доступ к сервисам на портале «Госуслуги». Больше не потребуется искать сервисы отдельно — они будут связаны по принципу одного окна.

Суть нововведения заключается в том, чтобы при наступлении значимых событий в жизни (например, выход на пенсию, открытие бизнеса или рождение ребенка) человек получал комплекс всех необходимых услуг пакетом.

«(То есть) без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой», — пояснил Григоренко.
Для обеспечения этого за каждым пакетом услуг будет закреплен персональный куратор, ответственный за обратную связь и устранение возможных сбоев. Обратившийся за услугой гражданин будет знать, кто конкретно отвечает за ее исполнение, и сможет даже увидеть фотографию своего ассистента.

Планируется, что к концу 2030 года 99% социально значимых услуг будут переведены в электронный вид. Это устранит необходимость для граждан многократно предоставлять одни и те же документы, так как ведомства смогут получать нужные данные напрямую из государственных реестров.
Мария Моисеева

Что думаешь?

