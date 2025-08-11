Россиянам рассказали о нововведениях и реформах в работе «Госуслуг»

11 августа 2025, 06:59

«Известия»: В России собрались полностью изменить систему портала «Госуслуги»

Фото: iStock/Tippapatt

В России планируется изменить систему предоставления государственных услуг. О том, какую комплексную трансформацию проведет правительство России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.





По его словам, изменения затронут доступ к сервисам на портале «Госуслуги». Больше не потребуется искать сервисы отдельно — они будут связаны по принципу одного окна.



Суть нововведения заключается в том, чтобы при наступлении значимых событий в жизни (например, выход на пенсию, открытие бизнеса или рождение ребенка) человек получал комплекс всех необходимых услуг пакетом.





«(То есть) без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой», — пояснил Григоренко.