«Шашлыки и тишина»: Стало известно, зачем россияне ездят на дачу
Для большинства россиян дача остаётся местом отдыха, смены обстановки и короткой перезагрузки на выходных. Об этом свидетельствуют результаты опроса сети гипермаркетов «О’КЕЙ».
Согласно информации, которую приводит «Газета.Ru», 44% участников предпочитают шашлыки и застолья на свежем воздухе. 23% чаще всего работают в саду и огороде. 14% выбирают спокойный отдых без дел, 10% — прогулки, игры или спорт. Для 9% дача ценна атмосферой тишины и природы.
41% респондентов приезжают за город, чтобы расслабиться и вырваться из рутины. 18% проводят время с семьёй, 11% — отвлекаются от работы и восстанавливаются. 9% ездят по хозяйственным делам: проверить участок или сделать ремонт. Ещё 21% вообще не проводят время на даче. В опросе участвовали 1,5 тыс. россиян.
