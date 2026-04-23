Названы условия отстранения сотрудника от опасной работы

23 апреля 2026, 09:04

Роструд: Работников могут отстранить, если борода мешает надевать противогаз

Сотрудников, работающих на опасных и вредных производствах, могут отстранить от исполнения обязанностей, если борода мешает надеть противогаз или маску. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роструда.