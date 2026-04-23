Названы условия отстранения сотрудника от опасной работы
Сотрудников, работающих на опасных и вредных производствах, могут отстранить от исполнения обязанностей, если борода мешает надеть противогаз или маску. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
Согласно информации ведомства, если маска или противогаз прилегают неплотно, их защитные функции снижаются, что подвергает работника риску воздействия опасных и вредных веществ. В соответствии со статьей Трудового кодекса, работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда для сотрудников, что является основанием для отстранения от работы при нарушении этих условий.
Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, почему в мае не будет социальных выплат. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: