Россиянам рассказали, какое жильё выгоднее покупать в 2026 году

12 августа 2026, 15:40

Фото: Istock/simpson33

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что в 2026 году вторичное жильё становится всё более привлекательным для покупателей. Он отметил, что такие квартиры дешевле новостроек и не требуют ожидания завершения строительства.





В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в 2030 году завершится программа семейной льготной ипотеки, и многие ждут снижения цен.

«Сейчас очень выгодно покупать вторичку, пока есть хорошие лоты и срочные продажи. И, соответственно, сейчас можно найти достойные квартиры на вторичке по хорошей стоимости и купить их выгоднее, например, чем ту же самую новостройку, и ждать несколько лет, пока она построится», — сообщил Дмитрий.