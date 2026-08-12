Среди жителей Новосибирской области вырос спрос на заграничные туры

12 августа 2026, 15:30

Фото: iStock/tarasov_vl

Жители Новосибирской области начали чаще выбирать зарубежные туры для летнего отдыха. В августе текущего года спрос на такие поездки вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».





По данным Om1 Новосибирск, на путевки за границу на сегодняшний день приходится 16 % всех бронирований новосибирских туристов. Однако основная часть путешествий приходится на российские направления. Так, жители региона для отдыха чаще всего выбирают Казахстан, Белоруссию, Турцию, Узбекистан, Абхазию, Грузию и Таиланд.





«Наиболее заметный рост интереса зафиксирован к Узбекистану. В августе число бронирований в этой стране увеличилось на 75% по сравнению с августом 2025 года. Спрос на поездки в Турцию вырос на 11%, а в Казахстан — на 9%», — говорится в материале издания.