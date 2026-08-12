Опасное восхождение альпинистки Наговицыной на Пик Победы могут экранизировать

12 августа 2026, 14:55

Режиссёр Баршак заявил о готовности снять фильм о восхождении Наговицыной

Фото: Istock/molchanovdmitry

В России могут снять художественный фильм о подвиге альпинистки Натальи Наговицыной, которая совершила опасное восхождение на Пик Победы. Об этом рассказал режиссёр Александр Баршак, который заинтересован в экранизации.





В беседе с «Абзацем» Баршак отметил, что реальная история уже содержит готовую драматургию. Он не исключает, что лично возглавит съёмки.

«Покорение Пика Победы женщиной — это физически большой поступок, к которому нужно долго готовиться. История несёт в себе драматургию: путь к цели, преодоление и результат. Кино должно художественно осмыслять реальность, делая историю шире обычной новости. Это может быть спортивный байопик или триллер в духе «Скалолаза», — рассказал режиссёр.