Опасное восхождение альпинистки Наговицыной на Пик Победы могут экранизировать
Режиссёр Баршак заявил о готовности снять фильм о восхождении Наговицыной
В России могут снять художественный фильм о подвиге альпинистки Натальи Наговицыной, которая совершила опасное восхождение на Пик Победы. Об этом рассказал режиссёр Александр Баршак, который заинтересован в экранизации.
В беседе с «Абзацем» Баршак отметил, что реальная история уже содержит готовую драматургию. Он не исключает, что лично возглавит съёмки.
«Покорение Пика Победы женщиной — это физически большой поступок, к которому нужно долго готовиться. История несёт в себе драматургию: путь к цели, преодоление и результат. Кино должно художественно осмыслять реальность, делая историю шире обычной новости. Это может быть спортивный байопик или триллер в духе «Скалолаза», — рассказал режиссёр.Мужчина добавил, что работа потребует горных экспедиций и серьёзной подготовки актёров. На создание уйдёт минимум полтора года — снимать нужно достоверно, прямо в горах, с инструкторами и длительными тренировками. Такой подход, по словам Александра, позволит показать зрителям, что значил этот поступок для героини и как он может вдохновить других.