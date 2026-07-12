Врач назвал способ отличить аллергию на кофе от непереносимости кофеина
Аллергию на кофе часто путают с реакцией на кофеин, но это разные состояния. Об этом заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет «Лента.ру».
Врач пояснил, что аллергия представляет собой реакцию иммунной системы на белок, тогда как учащенное сердцебиение, тревога и дискомфорт в желудке вызваны стимулирующим эффектом кофеина.
Он отметил, что аллергия может быть спровоцирована и другими причинами. По его словам, при хранении зерен на них может появиться плесень. К тому же, зерна могут быть обработаны пестицидами и химическими веществами, а растворимый кофе содержит ароматизаторы, стабилизаторы и другие заменители, такие как цикорий. Люди, которые часто вдыхают кофейную пыль, могут столкнуться с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом или контактным дерматитом, предупредил Умнов.
Врач уточнил, что симптомы аллергии обычно проявляются быстро — сразу после употребления кофе или через несколько часов. К ним относятся зуд, покраснение, крапивница, отеки, насморк, чихание, першение в горле, кашель, тошнота, рвота, спазмы и боль в животе.
Умнов добавил, что сам по себе кофе может не вызывать аллергию, но способен усугубить течение уже имеющихся заболеваний, таких как проблемы с ЖКТ, атопический дерматит. При подозрении на аллергию рекомендуется обратиться к аллергологу, который проведет кожные пробы или анализ крови на специфические иммуноглобулины E.
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