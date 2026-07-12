Врач назвал способ отличить аллергию на кофе от непереносимости кофеина

12 июля 2026, 10:30

Врач Умнов: Аллергия на кофе чаще всего вызвана белком, содержащемся в зернах

Фото: iStock/Olga Yastremska

Аллергию на кофе часто путают с реакцией на кофеин, но это разные состояния. Об этом заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет «Лента.ру».