Россиянам назвали продукты, которые чаще всего вызывают отравление на пикнике
Недостаточная термическая обработка мяса, немытые овощи и салаты с майонезом чаще всего становятся причинами пищевых отравлений во время пикников. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.
Специалист утверждает, что после отдыха на природе многие люди сталкиваются с пищевыми отравлениями и вирусными гастроэнтеритами. Среди возбудителей этих заболеваний — сальмонелла, кампилобактер, кишечная палочка и норовирус. Заразиться можно через сырые яйца и мясо, недожаренную курицу, немытые овощи, загрязненную воду, грязные руки и салаты с майонезом, сметаной или йогуртом. Эти продукты быстро становятся благоприятной средой для размножения бактерий.
Инфекционист рекомендует обратиться к врачу при появлении рвоты, частого жидкого стула, высокой температуры, болей в животе, а также крови или слизи в кале. Особенно опасны признаки обезвоживания: сухость во рту, редкое мочеиспускание и сильная слабость.
Для предотвращения отравлений Неронов советует использовать холодильные сумки для перевозки продуктов, размораживать мясо только в холодильнике, готовить блюда до полной готовности и не оставлять еду на солнце больше чем на два часа. Для питья и приготовления пищи на природе следует использовать только безопасную бутилированную воду.
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