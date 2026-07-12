Россиянам назвали продукты, которые чаще всего вызывают отравление на пикнике

12 июля 2026, 07:18

Врач Неронов: мясо и салаты с майонезом часто вызывают отравление на пикнике

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Недостаточная термическая обработка мяса, немытые овощи и салаты с майонезом чаще всего становятся причинами пищевых отравлений во время пикников. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.