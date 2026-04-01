Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть хвост разрушающейся у Солнца кометы

Астроном Богачев: Хвост разрушающейся кометы можно будет увидеть 2 или 3 апреля
Хвост разрушающейся кометы C/2026 A1 можно будет увидеть после заката 2 или 3 апреля. Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
По его словам, полет кометы к Солнцу является редким и интересным событием. Теперь же небесное тело или врежется в звезду, или сильно приблизится к поверхности и разрушится.
«Признаки разрушения уже начались, и есть вероятность, что в процессе комета может особенно ярко вспыхнуть: до такой степени, что станет видна на небе невооруженным глазом. Разрушение кометы приведет к формированию очень яркого хвоста, и он просуществует часы, а может быть, и сутки», — рассказал Богачев Москве 24.
Он уточнил, что увидеть это явление получится 2 или 3 апреля. Хвост появится сразу после заката Солнца. Однако небо должно быть безоблачным, а горизонт – чистым, заключил Богачев.