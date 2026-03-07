Врач Прокофьев напомнил о риске появления клещей в старых подушках и одеялах

07 марта 2026, 13:21

Фото: iStock/DoroO

Если подушки и одеяла не менять более трёх лет, они могут стать средой для размножения бактерий, грибков и пылевых клещей. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.