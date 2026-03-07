Врач Прокофьев напомнил о риске появления клещей в старых подушках и одеялах
Если подушки и одеяла не менять более трёх лет, они могут стать средой для размножения бактерий, грибков и пылевых клещей. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
По его словам, со временем в постельных принадлежностях накапливаются влага, пыль, а также частицы кожи и ногтей. Всё это создаёт благоприятные условия для развития микроорганизмов и появления пылевых клещей.
Врач отметил, что одеяла рекомендуется менять примерно раз в три года. Такой же срок касается и подушек. При этом заменить их стоит раньше, если изделие потеряло форму, перестало поддерживать голову или появился неприятный запах.
Прокофьев подчеркнул, что постельные принадлежности необходимо регулярно стирать или обрабатывать паром. Несоблюдение этих правил может привести к проблемам со здоровьем, включая аллергические реакции, бронхиальную астму и аллергический конъюнктивит, а также нарушения сна.
