Терапевт дал советы по защите от клещей

04 марта 2026, 17:41

Терапевт Потиевский: Светлая одежда защитит от клещей

Фото: iStock/cotuvokne

Использование репеллентов, а также светлая одежда защитят от нападения клещей. Об этом рассказал врач-терапевт сервиса «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Александр Потиевский.





При посещении лесов терапевт порекомендовал надевать светлую одежду с длинными рукавами с тугими манжетами. При этом штаны должны плотно прилегать к обуви, а длинные волосы заправлены под головной убор. Кроме того, необходимо обрабатывать одежду средствами для отпугивания клещей.





«Стоит избегать лежания в траве, а после выхода из леса обязательно осматривать одежду и проверять себя на наличие клещей. Также перед выходом в потенциально опасные зоны важно ознакомиться с информацией о клещах», — отметил Потиевский в разговоре с «Известиями».

«В случае укуса важно как можно скорее извлечь клеща, чтобы минимизировать риск инфицирования. Для этого необходимо обратиться в травмпункт либо к терапевту. Если нет возможности попасть к врачу, следует попытаться удалить его самостоятельно», — приводит RT слова врача.

«Отрицательный результат не исключает возможность заражения человека, поэтому вопрос о целесообразности лабораторного исследования клеща остаётся открытым», — заключила эксперт.