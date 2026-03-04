Терапевт дал советы по защите от клещей
Использование репеллентов, а также светлая одежда защитят от нападения клещей. Об этом рассказал врач-терапевт сервиса «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Александр Потиевский.
При посещении лесов терапевт порекомендовал надевать светлую одежду с длинными рукавами с тугими манжетами. При этом штаны должны плотно прилегать к обуви, а длинные волосы заправлены под головной убор. Кроме того, необходимо обрабатывать одежду средствами для отпугивания клещей.
«Стоит избегать лежания в траве, а после выхода из леса обязательно осматривать одежду и проверять себя на наличие клещей. Также перед выходом в потенциально опасные зоны важно ознакомиться с информацией о клещах», — отметил Потиевский в разговоре с «Известиями».
В свою очередь, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Станислава Чечулина предупредила, что через укус клеща человек может заразиться боррелиозом и клещевым энцефалитом.
«В случае укуса важно как можно скорее извлечь клеща, чтобы минимизировать риск инфицирования. Для этого необходимо обратиться в травмпункт либо к терапевту. Если нет возможности попасть к врачу, следует попытаться удалить его самостоятельно», — приводит RT слова врача.
После самостоятельного снятия клеща Чечулина порекомендовала в первые 72 часа обратиться к врачу. Кроме того, необходимо сохранить насекомое в закрытой емкости с кусочком влажной ваты и передать его на исследование в лабораторию.
«Отрицательный результат не исключает возможность заражения человека, поэтому вопрос о целесообразности лабораторного исследования клеща остаётся открытым», — заключила эксперт.