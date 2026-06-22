Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать вещи к школе
Финэксперт Карпычева: вещи для школьников выгоднее всего покупать в июне
Выгоднее всего школьные принадлежности для детей можно купить в июне и уже после 1 сентября. Об этом рассказала независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.
По ее словам, заблаговременная подготовка ребенка к школе дает возможность действовать без суеты, а также позволяет значительно сэкономить, поскольку ко Дню знаний цены вырастут на 30-40%. Так, в июне есть возможность походить по магазинам, сравнить цены и найти те же вещи на маркетплейсах, но дешевле.
«Главное, что надо сделать, — это определить, какую сумму семья в целом может выделить на закупки. Дальше необходимо разбить этот бюджет по категориям: одежда, обувь, канцелярские принадлежности, а иногда и мебель, например, если ребенок впервые идет учиться», — отметила Карпычева в разговоре с Москвой 24.
Она также посоветовала провести ревизию вещей, которые остались у школьника с прошлого года. Некоторые могут подойти и в новом учебном периоде. Летом Карпычева призвала покупать канцелярию и рюкзак. Сейчас на школьные принадлежности действуют скидки до 30% из-за того, что производители стараются распродать старую коллекцию. Одежду же лучше покупать с небольшим запасом, заключила эксперт.