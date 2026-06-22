Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать вещи к школе

22 июня 2026, 23:08

Финэксперт Карпычева: вещи для школьников выгоднее всего покупать в июне

Фото: iStock/Alena Bialova

Выгоднее всего школьные принадлежности для детей можно купить в июне и уже после 1 сентября. Об этом рассказала независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.





По ее словам, заблаговременная подготовка ребенка к школе дает возможность действовать без суеты, а также позволяет значительно сэкономить, поскольку ко Дню знаний цены вырастут на 30-40%. Так, в июне есть возможность походить по магазинам, сравнить цены и найти те же вещи на маркетплейсах, но дешевле.





«Главное, что надо сделать, — это определить, какую сумму семья в целом может выделить на закупки. Дальше необходимо разбить этот бюджет по категориям: одежда, обувь, канцелярские принадлежности, а иногда и мебель, например, если ребенок впервые идет учиться», — отметила Карпычева в разговоре с Москвой 24.