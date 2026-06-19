Россиянам рассказали, когда выгоднее всего купить красную икру к Новому году

19 июня 2026, 16:14

Эксперт Анфиногенов: покупать красную икру к Новому году надо в июле

Фото: iStock/buradaki

В июле цены на икру достигают своего минимума, поэтому можно серьезно сэкономить, если купить ее сейчас и заморозить до Нового года. Такой совет дал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.





Он пояснил, что красная икра стоит дешевле всего, когда у покупателей «голова занята поездками, плавками и арбузами», а также после новогодних праздников, когда россияне уже потратили все деньги.





«Лучшее время — июль и часть августа. Затем отпуска заканчиваются, дети идут в школу, и с сентября цены ползут вверх и продолжают расти до конца ноября. В декабре стартуют новогодние акции, а в январе–феврале проваливается еще ниже», — уточнил Анфиногенов в разговоре с Life.ru.