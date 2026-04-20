Россиянам рассказали, когда необходимо заменить газовую плиту
Газовую плиту рекомендуется менять каждые 10-12 лет эксплуатации. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
По истечении этого срока рекомендуется заменить оборудование. Это не сложно, если следовать определённой процедуре, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Уточняется, что плиту следует менять при серьёзных поломках и отсутствии системы «газ-контроль». Она автоматически прекращает подачу газа, если пламя гаснет.
Монтаж газового оборудования должен выполняться квалифицированными специалистами. Самостоятельное подключение строго запрещено, так как это не только незаконно, но и опасно для жизни, заключили в пресс-службе.
