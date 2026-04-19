На портале «Архивы Подмосковья» открыта уникальная онлайн-выставка
Историко-документальная выставка «Великая Отечественная война в документах и артефактах» теперь доступна для изучения в онлайн-формате на портале «Архивы Подмосковья». Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
Проект реализован при участии Центрального государственного архива Московской области, Архивной службы Российской Федерации, РГАКФФД и ЦАМО. Основная его задача — продемонстрировать «человеческое лицо» войны, отказавшись от сухих исторических клише, и подчеркнуть огромный вклад Подмосковья в общую Победу.
Виртуальная выставка собрала редкие и малоизвестные документы, фотографии и свидетельства, которые охватывают все аспекты жизни региона в военные времена:
- Героическая оборона: Уникальные материалы о Битве за Москву, где Подмосковье стало ключевым рубежом, остановившим наступление врага.
- Трудовой подвиг тыла: Архивные документы о работе заводов, производстве танков и самолетов, а также о самоотверженности рабочих, которые трудились в круглосуточных сменах.
- Партизанское движение: Материалы о подвигах Зои Космодемьянской, Сергея Солнцева и их соратников, ставших символами народного сопротивления.
- Личные истории: Особое место занимает коллекция фронтовых писем, бережно сохраненных архивистами. Эти строки раскрывают судьбы конкретных людей и единство «фронтового поколения».
- Возрождение: Документы, свидетельствующие о том, как женщины, старики и подростки быстро восстановили разрушенные города и села, вернув региону его жизнь и культуру.