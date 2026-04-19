Достижения.рф

На портале «Архивы Подмосковья» открыта уникальная онлайн-выставка

Фото: iStock/golubovy

Историко-документальная выставка «Великая Отечественная война в документах и артефактах» теперь доступна для изучения в онлайн-формате на портале «Архивы Подмосковья». Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.



Проект реализован при участии Центрального государственного архива Московской области, Архивной службы Российской Федерации, РГАКФФД и ЦАМО. Основная его задача — продемонстрировать «человеческое лицо» войны, отказавшись от сухих исторических клише, и подчеркнуть огромный вклад Подмосковья в общую Победу.

Виртуальная выставка собрала редкие и малоизвестные документы, фотографии и свидетельства, которые охватывают все аспекты жизни региона в военные времена:
  • Героическая оборона: Уникальные материалы о Битве за Москву, где Подмосковье стало ключевым рубежом, остановившим наступление врага.
  • Трудовой подвиг тыла: Архивные документы о работе заводов, производстве танков и самолетов, а также о самоотверженности рабочих, которые трудились в круглосуточных сменах.
  • Партизанское движение: Материалы о подвигах Зои Космодемьянской, Сергея Солнцева и их соратников, ставших символами народного сопротивления.
  • Личные истории: Особое место занимает коллекция фронтовых писем, бережно сохраненных архивистами. Эти строки раскрывают судьбы конкретных людей и единство «фронтового поколения».
  • Возрождение: Документы, свидетельствующие о том, как женщины, старики и подростки быстро восстановили разрушенные города и села, вернув региону его жизнь и культуру.
Цифровой формат портала «Архивы Подмосковья» открывает доступ к изучению исторических артефактов и документов для всех желающих, включая профессиональных историков, школьников и студентов. Сервис предлагает высокое качество изображений, что позволяет детально рассмотреть тексты приказов, личные записи участников событий и уникальные фотографии.
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0