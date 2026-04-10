Россиянам рассказали, когда ожидать нашествие комаров

10 апреля 2026, 04:48

РИА Новости: комары в Центральной России появятся через неделю после схода снега

Фото: iStock/nechaev-kon

Комары начнут активизироваться в центральных регионах России сразу после заморозков. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эксперт Союза садоводов РФ Ольга Воронова.





По словам специалиста, три ключевых фактора способствуют скорому появлению кровососущих насекомых. Среди них — наличие влажности в окружающей среде, устойчивая температура воздуха на уровне 10,0–12,0 °C и полный сход снежного покрова.



«Как снега не будет, примерно через неделю услышим знакомый комариный писк», — заявила Воронова.