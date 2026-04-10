Сезон разводки мостов стартовал в Петербурге

10 апреля 2026, 03:29

В Санкт-Петербурге первыми в 2026 году развели Дворцовый и Троицкий мосты. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».





Ожидается, что с 20 апреля в городе также начнется разводка мостов через Большую Невку. Все мероприятия проходят в соответствии с заранее составленным графиком.



«Свести пролеты могут раньше, по факту прохождения всех караванов судов, чтобы не задерживать автомобильное движение», — сообщили в пресс-службе Смольного.