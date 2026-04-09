Раменский парк готовит к летнему сезону аттракционы и культурную программу
Сотрудники Раменского городского парка культуры и отдыха готовятся к летнему сезону. Одна из главных задач – проверить аттракционы, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Всего в парке 24 аттракциона: «Ракушки», «Орбита», «Летающая тарелка», «Автодром», «Цепная карусель» и многие другие.
«Они должны отвечать требованиям безопасности, поэтому специалисты заранее проводят техническое обслуживание, устраняют неисправности и обновляют внешний вид. По предварительным данным, запустят аттракционы 18-19 апреля, точная дата будет зависеть от погоды», – отметили в пресс-службе.Привести в порядок после зимнего периода нужно и детские площадки. На территории парка их три.
А 1 мая состоится полномасштабное открытие летнего сезона с мастер-классами и концертной программой.
Летний сезон наполнен яркими мероприятиями, к которым сотрудники парка готовятся уже сейчас. Одно из них – День Гжели. Большой праздник в поддержку народного промысла и культурного кода всей России планируют провести 20 июня.