Раменский парк готовит к летнему сезону аттракционы и культурную программу

09 апреля 2026, 18:45

Сотрудники Раменского городского парка культуры и отдыха готовятся к летнему сезону. Одна из главных задач – проверить аттракционы, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Всего в парке 24 аттракциона: «Ракушки», «Орбита», «Летающая тарелка», «Автодром», «Цепная карусель» и многие другие.

«Они должны отвечать требованиям безопасности, поэтому специалисты заранее проводят техническое обслуживание, устраняют неисправности и обновляют внешний вид. По предварительным данным, запустят аттракционы 18-19 апреля, точная дата будет зависеть от погоды», – отметили в пресс-службе.