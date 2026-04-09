В Подмосковье подвели итоги горнолыжного сезона
Горнолыжные комплексы Московской области за сезон 2025/2026 посетили почти полтора миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
В министерстве также составили топ-5 популярных горнолыжных локаций.
Кроме того, курорт «Сорочаны» Дмитровского округа принял 270 тысяч человек, комплекс «Лисья гора» в Балашихе посетили около 100 тысяч человек, на счету парка «Яхрома» в Дмитровском округе 75 тысяч гостей, горнолыжного клуба Гая Северина в Раменском округе — 50 тысяч гостей, а в экстрим-парке «Фристайл» в Люберцах насчитали 35 тысяч посетителей.«Первое место по итогам сезона занял комплекс «Красная горка» в Подольске: там побывали около 390 тысяч человек. На второе место вышел спортивный парк «Волен» — «Степаново» в Дмитровском округе с 300 тысячами посетителей. Третьим по посещаемости оказался горнолыжный клуб Леонида Тягачёва в Дмитровском округе, куда приехали 280 тысяч лыжников и сноубордистов», — говорится в сообщении.