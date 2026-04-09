В Подмосковье подвели итоги горнолыжного сезона

Горнолыжные комплексы Московской области за сезон 2025/2026 посетили почти полтора миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.





В министерстве также составили топ-5 популярных горнолыжных локаций.





«Первое место по итогам сезона занял комплекс «Красная горка» в Подольске: там побывали около 390 тысяч человек. На второе место вышел спортивный парк «Волен» — «Степаново» в Дмитровском округе с 300 тысячами посетителей. Третьим по посещаемости оказался горнолыжный клуб Леонида Тягачёва в Дмитровском округе, куда приехали 280 тысяч лыжников и сноубордистов», — говорится в сообщении.