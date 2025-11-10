Подмосковных пенсионеров предупредили о двухэтапной мошеннической схеме

10 ноября 2025, 14:17

оригинал Фото: istockphoto.com/Diy13

Мошенники используют схему обмана пожилых людей, состоящую из двух этапов. На перовом они вынуждают человека сообщить свои личные данные, а на втором — представляются силовиками и запугивают. Об этом пенсионеров Московской области предупредили в Мингосуправлении региона.





Сначала злоумышленники звонят якобы от оператора сотовой связи и предлагают скидки и льготные тарифы на телефон и интернет, а для активизации тарифа просят сообщить им номер СНИЛС или иную персональную информацию.





«Затем мошенники переходят ко второму этапу. Жертве снова звонят, но в этот раз выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и сообщают, что первый звонок был от мошенников. И чтобы «защитить» от них сбережения, предлагают перевести все деньги на специальный счёт или передать «доверенному лицу», — говорится в сообщении.