Подмосковных пенсионеров предупредили о двухэтапной мошеннической схеме
Мошенники используют схему обмана пожилых людей, состоящую из двух этапов. На перовом они вынуждают человека сообщить свои личные данные, а на втором — представляются силовиками и запугивают. Об этом пенсионеров Московской области предупредили в Мингосуправлении региона.
Сначала злоумышленники звонят якобы от оператора сотовой связи и предлагают скидки и льготные тарифы на телефон и интернет, а для активизации тарифа просят сообщить им номер СНИЛС или иную персональную информацию.
«Затем мошенники переходят ко второму этапу. Жертве снова звонят, но в этот раз выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и сообщают, что первый звонок был от мошенников. И чтобы «защитить» от них сбережения, предлагают перевести все деньги на специальный счёт или передать «доверенному лицу», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили главные правила защиты от телефонных мошенников: не называть посторонним коды из смс-сообщений, информацию из своих документов и номера карт. Подробно об этом модно прочесть на областном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность».