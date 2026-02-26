Россиянам рассказали о сроках повышения пенсий в 2026 году

26 февраля 2026, 17:08

Депутат Говырин: следующая индексация пенсий пройдёт в апреле

Фото: Istock/Denis Vostrikov

С 1 января 2026 года страховые пенсии в России выросли на 7,6%. Индексация затронула выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. Социальный фонд провёл перерасчёт автоматически. Депутат Алексей Говырин сообщил новые параметры.





В беседе с «RT» Говырин отметил, что стоимость пенсионного коэффициента достигла 156,76 рубля, а фиксированная выплата увеличилась до 9 584,69 рубля. При этом он подчеркнул, что итоговая сумма прибавки индивидуальна.



Второй массовой индексации страховых пенсий в 2026 году не запланировали. Однако, как напомнил парламентарий, последуют другие повышения.

«С 1 апреля на 6,8% вырастут социальные пенсии (это отдельная категория, не страховые). А в августе, как обычно, пройдёт индивидуальный перерасчёт для работающих пенсионеров по фактически уплаченным страховым взносам», — заявил депутат.