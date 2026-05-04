В Подмосковье магазинные воры порезали охранника за икру и коньяк

04 мая 2026, 13:35

Двух мужчин, подозреваемых в нападении на охранника одного из магазинов в Ивантеевке, задержали по горячим следам сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал тревоги поступил из торговой точки на улице Смурякова.





«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что двое мужчин взяли с полок коньяк, икру и рыбные изделия на общую сумму свыше четырёх тысяч рублей и попытались уйти, не заплатив. Когда охранник стал останавливать их, один из «покупателей» нанёс ему резаные раны в область головы, после чего оба злоумышленника сбежали», — говорится в сообщении.