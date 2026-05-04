В Подмосковье магазинные воры порезали охранника за икру и коньяк
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Двух мужчин, подозреваемых в нападении на охранника одного из магазинов в Ивантеевке, задержали по горячим следам сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из торговой точки на улице Смурякова.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что двое мужчин взяли с полок коньяк, икру и рыбные изделия на общую сумму свыше четырёх тысяч рублей и попытались уйти, не заплатив. Когда охранник стал останавливать их, один из «покупателей» нанёс ему резаные раны в область головы, после чего оба злоумышленника сбежали», — говорится в сообщении.Росгвардейцы уточнили приметы преступников и вскоре задержали их в подъезде жилого дома. Оказалось, что это 33-летний житель Королёва и 40-летний житель Щёлкова. Обоих задержанных ранее судили за кражи, причинение вреда здоровью и угрозу убийством.