Юрист раскрыла, должно ли руководство отпускать родителей на линейку 1 сентября

11 августа 2026, 15:45

Юрист Шайдуллина: начальство в праве не отпускать работника на линейку 1 сентября

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Работодатель согласно ТК РФ имеет право не отпускать сотрудников на школьную линейку к детям 1 сентября. Об этом предупредила юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.





В разговоре с Москвой 24 она пояснила, что День знаний официально не является праздничным днем, а значит, режим труда работников не меняется. Тем не менее руководитель может пойти навстречу родителю, особенно если речь идет о первоклассниках. Юрист уточнила, что на 1 сентября можно заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, но начальство может его не подписать.





«При этом важно знать, что есть категории сотрудников, которые могут брать такой отпуск до 14 дней в году без согласования с руководством. В их числе работающие инвалиды, а также супруги военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и федеральной противопожарной службы», — отметила Шайдуллина.