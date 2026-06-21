Россиянам рассказали, когда закончится высокая активность клещей

21 июня 2026, 09:12

РИА Новости: высокая активность клещей в России продлится до сентября

Фото: iStock/nechaev-kon

Высокая активность клещей в России сохранится до конца лета, хотя пик сезона традиционно приходится на апрель – июнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховую компанию «Согласие».