Россиянам рассказали, когда закончится высокая активность клещей
Высокая активность клещей в России сохранится до конца лета, хотя пик сезона традиционно приходится на апрель – июнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховую компанию «Согласие».
По словам заместителя директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования Людмилы Страховой, оставаться осторожными на природе стоит вплоть до начала осени. Чаще всего клещи встречаются в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах, в оврагах или канавах. Также они предпочитают кладбища с обильной растительностью, дачные участки у границы с лесом и любые неухоженные территории.
Чтобы снизить риск, специалисты советуют регулярно косить траву, бороться с сорняками и порослью кустарников, убирать старые доски, ветки, листву и мусор, а также обрабатывать участок инсектоакарицидными препаратами.
Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. По данным компании, 63% обратившихся за помощью — люди в возрасте 40–50 и старше 60 лет. Причем в 73% случаев, связанных с укусами клещей, в клиники попадают женщины. Среди регионов по числу обращений лидируют Удмуртия, Красноярский край, Костромская и Кировская области — на них приходится 76% всех случаев в 2026 году.
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