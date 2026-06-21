Аналитики назвали самый бюджетный летний суп
Самым бюджетным холодным супом лета 2026 года в России стал свекольник. Его порция объёмом 250 мл по классическому рецепту обойдётся всего в 27 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.
Результаты исследования представила компания «Ашан Ритейл Россия». Согласно подсчётам, приготовить свекольник на семью из четырёх человек можно за 108 рублей.
При этом самым затратным ингредиентом в рецепте оказалась сметана для подачи: 200 грамм этого продукта будут стоить 38 рублей. Расчёты проводились на основе рецептур на четыре порции с использованием продуктов собственных торговых марок сети.
Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей назвали продукты, подверженные риску заражения пищевыми инфекциями. Среди них — блюда из птицы, листовые салаты и продукция с высоким содержанием соусов.
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