Аналитики назвали самый бюджетный летний суп

21 июня 2026, 04:46

РИА Новости: самым бюджетным супом этого лета в России стал свекольник

Фото: istockphoto/ALLEKO

Самым бюджетным холодным супом лета 2026 года в России стал свекольник. Его порция объёмом 250 мл по классическому рецепту обойдётся всего в 27 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.